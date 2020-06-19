İstanbul'da yabancı uyruklu kişileri dolandıran İran asıllı 'sahte polis' yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da kendini "polis" olarak tanıtıp yabancı uyruklu kişileri dolandırdığı iddia edilen İran asıllı 1 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre olay 14 Haziran tarihinde Fatih'te meydana geldi. 155 polis imdat telefonu arayan İranlı bir kişi, kendini "polis" olarak tanıtan bir kişinin Fatih bölgesinde kolundaki 12 bin dolar değerinde saatinin ve bir miktar parasının alındığını ihbarı etti.



Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin kullandığı otomobili ve dolaştığı yerleri tespit etti. Aracın İran uyruklu 48 yaşındaki Mohammed İ. tarafından sahte pasaport ile bir firmadan kiralandığı saptanırken, zanlının genellikle Fatih bölgesinde dolaştığı belirlendi.



Polis, aracı İranlı "sahte polise" kiraya veren şirket yetkilileri ile hemen irtibata geçip otomobilin GPS kayıtlarından zanlıyı takibe aldı.



GPS'den tespit edilen Mohammed İ., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.



Yapılan çalışmaların devamında Mohammed İ.'nin sahte pasaport kullandığı tespit edilirken, zanlının emniyetteki sorgusunda 'hırsızlık' suçundan da arandığı ortaya çıktı.



Şüpheli, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 17 Haziran'da adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - İSTANBUL