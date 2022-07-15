Yabancı uyruklu kişilerin paralarını çalan sahte polisler yakalandı - Son Dakika
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Yabancı uyruklu kişilerin paralarını çalan sahte polisler yakalandı

15.07.2022 12:01

Yabancı uyruklu kişilerin paralarını çalan sahte polisler yakalandı İstanbul'da durdurdukları yabancı uyruklu kişilere kendilerini polis olarak tanıtarak paralarını çalan 2 şüpheli yakalandı.

Yabancı uyruklu kişilerin paralarını çalan sahte polisler yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da durdurdukları yabancı uyruklu kişilere kendilerini polis olarak tanıtarak paralarını çalan 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da 2 Temmuz Cumartesi günü meydana gelen olayda, iddiaya göre yolda yürüyen Ali A.G.A.'nın yanına içerisinde 2 kişinin bulunduğu bir otomobil yaklaştı. Araçtan inen şahıslar kendilerini polis olarak tanıtarak Ali A.G.A.'nın üzerini aradı. Hırsızlar bu sırada Ali A.G.A'nın üzerindeki bin euroyu çalarak kaçtı. Bu olaydan bir gün sonra Bahçelievler Yenibosna'da tekrar ortaya çıkan şüpheliler Libya uyruklu Ahmed A. A. A.'yı durdurarak sözde kimlik kontrolü yaptı. Hırsızlar Ahmed A. A. A.'nın üzerindeki 6 bin 200 dolar ile 500 euro parasının çalarak kaçtı. Şikayetler üzerine harekete geçen polis ekipleri kimlikleri tespit edilen Farhad A. ile Salım M.'yi yakalayarak gözaltına aldı. 4 adet suç kaydı olduğu belirlenen Farhad A. ile Salım M. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Taksim'de yabancı uyruklu 52 kişi yakalandı Taksim'de yabancı uyruklu 52 kişi yakalandı Son dakika haberi | ÇEVİRME YAPAN SAHTE POLİSLER YAKALANDI Son dakika haberi | ÇEVİRME YAPAN SAHTE POLİSLER YAKALANDI
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yabancı uyruklu kişilerin paralarını çalan sahte polisler yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yabancı uyruklu kişilerin paralarını çalan sahte polisler yakalandı - Son Dakika
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