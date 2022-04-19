İstanbul'da yabancı uyruklu müşterisini darbeden taksici gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da yabancı uyruklu müşterisini darbeden taksici gözaltına alındı

19.04.2022 23:37
İstanbul'da yabancı uyruklu müşterisini darbeden taksici gözaltına alındı

İstanbul Ataşehir'de, tartıştığı yabancı uyruklu kadın müşterisini darbeden taksi sürücüsü gözaltına alındı.

İstanbul Ataşehir'de, tartıştığı yabancı uyruklu kadın müşterisini darbeden taksi sürücüsü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Fetih Mahallesi'nde taksi sürücüsü E.Y. Fas uyruklu müşterisi K.H'yi aralarında çıkan tartışmada darbetti.

K.H'nin şikayeti üzerine polis ekipleri şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlattı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olaya karışan taksinin plakasının 34 TAR 79, sürücünün E.Y. olduğunu tespit etti.

Ardından sisteme kayıtlı cep telefonu üzerinden E.Y'ye ulaşan ekipler, şüpheliyi Atatürk Caddesi'nde gözaltına aldı.

Sürücü E.Y. hakkında "kasten yaralama" suçundan işlem yapıldı. E.Y'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

"Sürekli gereksiz sokaklara girip yolu uzattı"

Mağdur K.H. polise verdiği ifadede, taksiye bindikten sonra sürekli gereksiz sokaklara girerek yolu uzatan sürücünün köprüden geçmesi gerektiğini, bunun ücretinin de 107 lira olduğunu söylemesi üzerine şüphelenip araçtan inmek istediğini anlattı.

Taksicinin "Ya 107 lira verirsin ya da uzun yoldan giderim." dediğini ifade eden K.H, bunun üzerine aracın kapısını açarak yol üzerinde inmeye çalıştığını söyledi.

K.H. bu esnada şoförün araçtan inip arka koltuk tarafına doğru gelerek kendisini darbettiğini aktardı.

Bu arada, ekipler tarafından yapılan sorgulamada çalışma ruhsatı (EKK-5 Belgesi) ve araç muayenesi olmadığı tespit edilen taksinin bağlanarak otoparka çekildiği bildirildi.

Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Taksici ile müşterisi arasında yaşananlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, taksicinin müşterisini darbederek yere düşürmesi, ardından aracın arka kapısını kapatıp yoluna devam etmeye çalışması yer alıyor. Bu sırada ayağa kalkarak taksinin ön camını yumruklayan ve kaputa çıkan kadını bir başka kişinin indirdiği, ardından taksinin olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.?

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da yabancı uyruklu müşterisini darbeden taksici gözaltına alındı - Son Dakika


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