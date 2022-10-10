İstanbul'da sokak ortasında çırılçıplak yürüyen kadın vatandaşlar tarafından görüntülendi

İstanbul Çağlayan'da yabancı uyruklu olduğu öne sürülen bir kadın cadde üzerinde çırılçıplak bir şekilde yürürken vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Yanından geçen vatandaşların meraklı bakışlarına aldırış etmeden yolun ortasında çırılçıplak yürüyen kadının kim olduğu henüz öğrenilemezken, sergilediği rahat tavırlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
İnternete düşen video çok sayıda sosyal medya kullanıcısının görüntüleri paylaşıp yaptığı yorumlar sonrasında kısa sürede viral oldu.
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