İstanbul'da sokak ortasında çırılçıplak yürüyen kadın vatandaşlar tarafından görüntülendi

Tuba Büyüküstün ikiz kızlarıyla fotoğrafını paylaştı, her gören aynı yorumu yaptı

Kiev'i yangın yerine çeviren Putin'den bir tehdit daha

Erdoğan'ın Karadeniz gazı için işaret ettiği tarih: Çıkardığımız anda tadına doyum olmaz

İstanbul Çağlayan'da yabancı uyruklu olduğu öne sürülen bir kadın cadde üzerinde çırılçıplak bir şekilde yürürken vatandaşlar tarafından görüntülendi.

RAHAT TAVIRLARI KAMERAYA YANSIDI

Yanından geçen vatandaşların meraklı bakışlarına aldırış etmeden yolun ortasında çırılçıplak yürüyen kadının kim olduğu henüz öğrenilemezken, sergilediği rahat tavırlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

VİDEO KISA SÜREDE VİRAL OLDU

İnternete düşen video çok sayıda sosyal medya kullanıcısının görüntüleri paylaşıp yaptığı yorumlar sonrasında kısa sürede viral oldu.