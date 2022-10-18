Son Dakika | İstanbul'da yabancı uyruklulara yönelik operasyon: 9 kişi yakalandı - Son Dakika
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Son Dakika | İstanbul'da yabancı uyruklulara yönelik operasyon: 9 kişi yakalandı

18.10.2022 12:41

Son dakika haberleri: İstanbul'da yabancı uyruklulara yönelik operasyon: 9 kişi yakalandı Ağaçlık alanda yapılan aramada 9 yabancı uyruklu şahıs yakalandıİSTANBUL Avcılar'da uygulama yapıldığı sırada bir ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, emniyet şeridinde bırakılmış bir kamyonet buldu.

İstanbul'da yabancı uyruklulara yönelik operasyon: 9 kişi yakalandı

Ağaçlık alanda yapılan aramada 9 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

İSTANBUL Avcılar'da uygulama yapıldığı sırada bir ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, emniyet şeridinde bırakılmış bir kamyonet buldu. Uygulama yapan polis ekiplerinin dikkati sonucu 9 yabancı uyruklu şahıs, ağaçlık alanda yapılan aramada yakalandı. Şahısların sınır dışı edilecekleri öğrenilirken, kamyonet ise 15 gün süre ile trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekip, saat 00.45 sıralarında E-80 TEM Otoyolu Avcılar Kuzey istikametinde yol uygulaması yapmaya başladı. Uygulama noktasına 300 metre mesafede olan ve görüş açısında bulunmayan bir kamyonetin durakladığı ve içerisinden şüpheli şahısların indiği yönünde bilgi alan ekipler harekete geçti.

Polisin dikkati sayesinde yakalandılar

Hızla belirtilen bölgeye geçen ekipler, kamyonetin emniyet şeridinde terk edildiğini gördü. Aracın yakınındaki ağaçlık alan ve çevresinde yapılan kontrolde araçtan indikleri değerlendirilen toplam 9 yabancı şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 9 yabancı uyruklu şahıs ile ilgili ise sınır dışı işlemleri başlatılırken, kamyonet ise 15 gün süre ile trafikten men edildi. Yakalanan şahıslar kameralara yansıdı.

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Kaynak: İHA

İstanbul, Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | İstanbul'da yabancı uyruklulara yönelik operasyon: 9 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | İstanbul'da yabancı uyruklulara yönelik operasyon: 9 kişi yakalandı - Son Dakika
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