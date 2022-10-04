İstanbul'da Yasa Dışı Organ Ticareti Operasyonu: Gözaltına Alınan 11 Şüpheliden 10'u Tutuklandı

İstanbul'da yabancı uyrukluların kurduğu organ nakli bekleyen yabancı uyruklu hastalarla organlarını 12 bin ila 60 bin dolar arasında değişen bedellerle satmak isteyenler arasında aracılık yapan çeteye operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "organ ve doku ticareti" suçuyla ilgili yaptığı çalışmalarda, organ nakli bekleyen yabancı uyruklu hastaları, organlarını 12 bin ile 60 bin dolar arasında bir ücret karşılığında satan kişilerle tanıştıran ve tarafları hazırladıkları sahte evraklarla akraba gibi gösteren çeteye operasyon düzenlendi.

"KARI- KOCA" YA DA "ABİ- KARDEŞ" OLARAK TANITTILAR

Operasyonda çete lideri Ürdün uyruklu M.M.H.A.Z, örgüt yöneticisi Ürdün uyruklu M.T.H.B, örgüt üyeleri, M.B. ile U.A. ve organ nakli için anlaşan taraflar yakalanarak gözaltına alındı. Hastane kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kendilerini karı-koca ya da abi-kardeş olarak tanıtan organ nakli olacak kişi ile organ bağışlayacak kişilerin evraklarının sahte olduğu tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, sahte evrakla ameliyat olmayı bekleyen 3 farklı hastayı ve organ bağışçısını takibe aldı.

BÖBREKLERİNİ 60 BİN DOLARA SATMAK İSTEDİLER

Yapılan takiplerde bağışçılardan 2 tanesinin böbreklerini 12 bin dolara, bir tanesinin ise 60 bin dolara sattığı, organ ticaretini ise sahte 'akraba' evraklarıyla gizledikleri belirlendi. Çete üyelerinin organ ticareti karşılığında ise 12 bin dolar aldığı da saptandı.

ELEBAŞI ÜRDÜN UYRUKLU

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından yaptıkları operasyonda, şebeke üyelerinin Sakarya'da saklandıkları ve yurt dışına kaçış hazırlığı yaptıkları tespit edildi. Ekipler, kaçmaya çalışan şüpheliler suç örgütü elebaşı Ürdün uyruklu M.M.H.A.Z, örgüt yöneticisi Ürdün uyruklu M.T.H.B, örgüt üyeleri, M.B. ile U.A.'yı düzenledikleri operasyonla yakaladı. Operasyonda organ nakli için anlaşan tarafların da aralarında bulunduğu toplam 11 şüpheli gözaltına aldı.

Şüphelilerden hasta olan bir kişi adli kontrol şartıyla serbest kalırken 10 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.