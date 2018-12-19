İstanbul'da Yağan Kar En Çok Çocukları Sevindirdi
3 saat önce
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış yüksek kesimlerde kara dönüştü.
İstanbul
'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış yüksek kesimlerde kara dönüştü. Başakşehir
'de ise bu yıl ilk defa kar gören çocuklar doyasıya kar topu oynadı.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan soğuk ve yağışlı hava yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar
yağışının etkili olduğu bölgelerde her yer beyaza büründü. Bazı vatandaşların etkili olan kar yağışında zor anlar yaşadığı görüldü. Yağan
kar nedeniyle beyaza bürünen Başakşehir havadan görüntülenirken kartpostallık görüntüler oluştu. Öte yandan yağan kar en çok çocukları sevindirdi. Okuldan çıkan çocuklar karın tadını kar topu oynayarak çıkardı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:24 Kaynak: İHA
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