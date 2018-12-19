Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Yağan Kar En Çok Çocukları Sevindirdi.

İstanbul'da Yağan Kar En Çok Çocukları Sevindirdi.

2 saat önce

İstanbul'da yağan kar en çok çocukları sevindirdi.

İstanbul'da yağan kar en çok çocukları sevindirdi...Kartpostallık kar manzaraları havadan böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış yüksek kesimlerde kara dönüştü. Başakşehir'de ise bu yıl ilk defa kar gören çocuklar doyasıya kar topu oynadı.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan soğuk ve yağışlı hava yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde her yer beyaza büründü. Bazı vatandaşların etkili olan kar yağışında zor anlar yaşadığı görüldü. Yağan kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen Başakşehir havadan görüntülenirken kartpostallık görüntüler oluştu. Öte yandan yağan kar en çok çocukları sevindirdi. Okuldan çıkan çocuklar karın tadını kar topu oynayarak çıkardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:04 Kaynak: İHA

Sabah, Kar, Yağan, İstanbul, Genel
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