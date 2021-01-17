İstanbul'dan kar manzaraları - Son Dakika

İstanbul'dan kar manzaraları
17.01.2021 12:07
İstanbul'dan kar manzaraları İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bu günde aralıksız devam ediyor.
İstanbul'dan kar manzaraları
İSTANBUL - İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bu günde aralıksız devam ediyor. Şehrin yüksek kesimlerini etkisi altına alan kar yağışı havadan görüntülendi.
İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, İstanbul Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde şiddetini artırarak yağmaya devam ediyor. Kar yağışı ile birlikte yoğun bir sis meydana gelirken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 cm kadar ulaştı. Kar yağışı sonrası Üsküdar Çamlıca Tepesi ve çevresinde oluşan eşsiz manzara ise havadan görüntülendi.
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