İstanbul'da yağış
6 saat önce
Yağmurdan detaylar Vatandaşlardan detaylar İSTANBUL - İstanbul'da dünden itibaren Çatalca, Arnavutköy ilçelerinde başlayan sağanak yağmur geçişleri şehrin bazı bölgelerinde zaman zaman etkili oluyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:43 Kaynak: AA
Yağmurdan detaylar
Vatandaşlardan detaylar İSTANBUL - İstanbul'da dünden itibaren Çatalca, Arnavutköy ilçelerinde başlayan sağanak yağmur geçişleri şehrin bazı bölgelerinde zaman zaman etkili oluyor. Yağışın bugün etkisini azaltarak bölgeyi terk etmesi bekleniyor.
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