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İstanbul'da yağış

6 saat önce

Yağmurdan detaylar Vatandaşlardan detaylar İSTANBUL - İstanbul'da dünden itibaren Çatalca, Arnavutköy ilçelerinde başlayan sağanak yağmur geçişleri şehrin bazı bölgelerinde zaman zaman etkili oluyor.

Yağmurdan detaylar

Vatandaşlardan detaylar İSTANBUL - İstanbul'da dünden itibaren Çatalca, Arnavutköy ilçelerinde başlayan sağanak yağmur geçişleri şehrin bazı bölgelerinde zaman zaman etkili oluyor. Yağışın bugün etkisini azaltarak bölgeyi terk etmesi bekleniyor.

İstanbul'da yağış

Arnavutköy, İstanbul, Çatalca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:43 Kaynak: AA
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