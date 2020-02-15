İSTANBUL'DA YAĞIŞ - Son Dakika
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İSTANBUL'DA YAĞIŞ

6 saat önce

İSTANBUL hafta sonuna yağmur ile başladı.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ, System.String[]
İSTANBUL hafta sonuna yağmur ile başladı. Yağış aralıklarla etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bugün İstanbul'da çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu hava etkili olacak. Yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini yitirmesi bekleniyor. Bugün sıcaklıklar en düşük 7, en yüksek 10 derece olacak. Hafif yağmurlu geçmesi beklenen pazar günü ise en düşük 7 derece olacak hava sıcaklığı, 11 dereceye kadar çıkacak.

Görüntü Dökümü

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-Şemsiyeli vatandaşlar

- Galata köprüsünde balık tutanlar

-Vapurlardan ve bulutlardan görüntü

-Araçlardan görüntü


- İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:49 Kaynak: DHA
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