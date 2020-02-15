İstanbul'da yağış - Son Dakika

İstanbul'da yağış
6 saat önce
İSTANBUL hafta sonuna yağmur ile başladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:52 Kaynak: DHA
İSTANBUL hafta sonuna yağmur ile başladı. Yağış aralıklarla etkili oluyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bugün İstanbul'da çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu hava etkili olacak. Yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini yitirmesi bekleniyor. Bugün sıcaklıklar en düşük 7, en yüksek 10 derece olacak. Hafif yağmurlu geçmesi beklenen pazar günü ise en düşük 7 derece olacak hava sıcaklığı, 11 dereceye kadar çıkacak.
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