İstanbul'da yağış başladı
39 dakika önce
İstanbul sabah saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisi altına girdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:32 Kaynak: İHA
İstanbul sabah saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisi altına girdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da yağış başladı. Sabah saatlerinden itibaren kentin Avrupa Yakası yağışlı havanın etkisi altına girdi. Yağmurun başlamasıyla trafiğin yavaşladığı görüldü. Yağmurun gün boyu etkili olması bekleniyor. - İSTANBUL
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