Son Dakika Haberleri: İstanbul'da yağış başladı
Son Dakika Genel Haber

İstanbul'da yağış başladı

4 dakika önce

İstanbul'da yağış başladıİSTANBUL - İstanbul sabah saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisi altına girdi.

İstanbul'da yağış başladı

İSTANBUL - İstanbul sabah saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisi altına girdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da yağış başladı. Sabah saatlerinden itibaren kentin Avrupa yakası yağışlı havanın etkisi altına girdi. Yağmurun başlamasıyla trafiğin yavaşladığı görüldü. Yağmurun gün boyu etkili olması bekleniyor.

İstanbul'da yağış başladı

İstanbul, Sabah, Genel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TEM'de tanker devrilince tüm şeritler trafiğe kapatıldı
İstanbul için peş peşe uyarılar: Fırtına geliyor Zalim İstanbul'un Ceren'inden sınırları zorlayan göğüs dekolteli paylaşım Üç yıl sonra ortaya çıkan diyalog! Kılıçdaroğlu'nun "İmam Hatip" sorusu, Erdoğan'ı şaşkına çevirmiş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 11:01:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da yağış başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]