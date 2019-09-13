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İstanbul'da yağış başladı

1 saat önce

İstanbul'da yağış başladıİSTANBUL - İstanbul sabah saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisi altına girdi.

İstanbul'da yağış başladı

İSTANBUL - İstanbul sabah saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisi altına girdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da yağış başladı. Sabah saatlerinden itibaren kentin Avrupa yakası yağışlı havanın etkisi altına girdi. Yağmurun başlamasıyla trafiğin yavaşladığı görüldü. Yağmurun gün boyu etkili olması bekleniyor.

İstanbul'da yağış başladı

İstanbul, Sabah, Genel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:36 Kaynak: İHA
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