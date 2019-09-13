İstanbul'da yağış başladı
1 saat önce
İstanbul'da yağış başladıİSTANBUL - İstanbul sabah saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisi altına girdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:36 Kaynak: İHA
İstanbul'da yağış başladı
İSTANBUL - İstanbul sabah saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisi altına girdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da yağış başladı. Sabah saatlerinden itibaren kentin Avrupa yakası yağışlı havanın etkisi altına girdi. Yağmurun başlamasıyla trafiğin yavaşladığı görüldü. Yağmurun gün boyu etkili olması bekleniyor.
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