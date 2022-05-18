İstanbul'da yağış başladı, korkutan ilk haber Kadıköy'den geldi! Dev ağaç yolu kapattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, bugün öğleden sonradan itibaren kuvvetli yağış beklendiği ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceği belirtildi.

BEKLENEN YAĞIŞ BAŞLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi tarafından da uyarısı yapılan yağış, akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Yağışla birlikte kuvvetli rüzgar da çıktı.

KADIKÖY'DE YÜREKLER AĞZA GELDİ

Rüzgarın etkili olduğu semtlerden biri olan Kadıköy Koşuyolu'nda da devrilen ağaç nedeniyle yürekler ağza geldi. Şans eseri kimse zarar görmezken, ağaç nedeniyle trafikte aksama oldu. Ekiplerin müdahalesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.