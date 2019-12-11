İstanbul'da yağış trafiği olumsuz etkiledi - Son Dakika
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İstanbul'da yağış trafiği olumsuz etkiledi

6 saat önce

İstanbul'da gün içerisinde başlayan yağışlı hava, mesainin bitimiyle birlikte trafiği olumsuz etkiledi.

İstanbul'da yağış trafiği olumsuz etkiledi, System.String[]

İstanbul'da gün içerisinde başlayan yağışlı hava, mesainin bitimiyle birlikte trafiği olumsuz etkiledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) trafik yoğunluk haritası yüzde 78'i buldu.


İstanbul'da gün içerisinde etkisini göstermeye başlayan yağışlı hava, mesainin bitimiyle birlikte D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'ndaki trafiği durma noktasına getirdi. Evine gitmek isteyen vatandaşlar saatlerce trafikte bekledi. Bazı noktalarda yoğunluk nedeniyle trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, trafik yoğunluk haritasındaki verilere göre saat 18.20 itibariyle yüzde 78'lere ulaştı. - İSTANBUL

D-100 Karayolu, TEM Otoyolu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 06:42 Kaynak: İHA
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