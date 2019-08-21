Son Dakika Haberleri: İstanbul'da yağış yer yer etkili oluyor
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İstanbul'da yağış yer yer etkili oluyor

29 dakika önce

İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki ilçelerde kısa süreli yağış etkili oluyor.

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İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki ilçelerde kısa süreli yağış etkili oluyor.
Anadolu Yakası ve kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak yağış devam ediyor.
Bazı ilçelerdeki alt geçitlerde su birikintisi oluşurken, bazı vatandaşların da olası sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı otomobillerini kapalı alanlara bıraktığı görüldü.
Anadolu Yakası, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:08 Kaynak: AA
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