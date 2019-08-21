İstanbul'da yağış yer yer etkili oluyor
29 dakika önce
İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki ilçelerde kısa süreli yağış etkili oluyor.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:08 Kaynak: AA
'un Anadolu Yakası
'ndaki ilçelerde kısa süreli yağış etkili oluyor.
Anadolu Yakası ve kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak yağış devam ediyor.
Bazı ilçelerdeki alt geçitlerde su birikintisi oluşurken, bazı vatandaşların da olası sel, su baskını
, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı otomobillerini kapalı alanlara bıraktığı görüldü.
Meteoroloji'den İstanbul için şiddetli yağış uyarısı Bakan Soylu, 3 ay süre tanıdı! İşte İstanbul'dan gönderilecek Suriyeli sayısı İBB su baskınlarını önlemek için şehir genelinde mazgalları açık tutuyor Ölüdeniz'de soygun sürüyor! Bir waffle'ı 80 TL'ye satıyorlar