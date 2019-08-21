İstanbul'da yağış yer yer etkili oluyor
1 saat önce
İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerinde kısa süreli yağış etkili oldu, bazı caddelerde su taşkınları yaşandı.
İstanbul
'un Anadolu Yakası
'ndaki bazı ilçelerinde kısa süreli yağış etkili oldu, bazı caddelerde su taşkınları yaşandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:00
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