Son Dakika Haberleri: İstanbul'da yağış yer yer etkili oluyor
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İstanbul'da yağış yer yer etkili oluyor

1 saat önce

İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerinde kısa süreli yağış etkili oldu, bazı caddelerde su taşkınları yaşandı.

İstanbul'da yağış yer yer etkili oluyor, System.String[]
İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerinde kısa süreli yağış etkili oldu, bazı caddelerde su taşkınları yaşandı.
Anadolu Yakası, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:00 
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