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Yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu arttı - Son Dakika

Yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu arttı

29.12.2021 18:05

İstanbul'da akşam saatlerinde bazı bölgelerde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul'da akşam saatlerinde bazı bölgelerde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu arttı.

Kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında yağışlı havanın etkisiyle trafikte aksamalar yaşanırken, evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk oluşturuyor. Cevizlibağ, Zeytinburnu ve Altunizade gibi aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu gözleniyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Ankara istikametinde trafik ağır ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı kesimlerinde, Kartal, Maltepe ve Kadıköy'ün bazı noktalarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Avrupa Yakası'nda ise yoğunluk D-100 kara yolu Edirne istikametinde Topkapı'dan başlıyor, Avcılar- Beylikdüzü arasında bazı mevkilerde trafik durma noktasına geliyor.

Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde TEM otoyolu Gaziosmanpaşa mevkisinde çift yönlü başlayan trafik yoğunluğu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar devam ederken, Beşiktaş ve Levent istikametlerinde de trafikte yoğunluk artıyor.

Hadımköy ve Haramidere'den TEM otoyoluna bağlantı yollarında trafik bazı noktalarda yavaşlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasına göre kent genelindeki yoğunluk saat 17.45 itibarıyla yüzde 76 olarak ölçüldü.

Yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu arttı
Yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu arttı
Yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu arttı

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Zeytinburnu, TEM Otoyolu, Altunizade, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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