İstanbul'da yağışın etkili olması ile trafik yoğunluğu oluştu - Son Dakika

İstanbul'da yağışın etkili olması ile trafik yoğunluğu oluştu
10.09.2021 07:39
İstanbul'da erken saatlerinde başlayan yağışlar sebebiyle D-100 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik haritasına göre saat 07.00 itibariyle yoğunluk yüzde 60 olarak ölçümlendi. Oluşan yoğun trafik ise havadan görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da yağışlar sabah saatlerinde etkili oldu. Yağışlar beraberinde haftanın son iş gününde trafikte yoğunluğu da getirdi.
TRAFİK OLUŞTU
İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Özellikle D-100 karayolu Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. İBB trafik haritasına göre saat 07.00 itibariyle yoğunluk yüzde 60olarak ölçüldü. Kimi zaman ise trafik yer yer durma noktasına geldi. İlerleyen dakikalarda ise yoğunluğun giderek artması bekleniyor.
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