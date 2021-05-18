İstanbul'da yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu arttı - Son Dakika

İstanbul'da akşam iş çıkış saatiyle başlayan yağış, trafikte yoğunluğa neden oldu.

Akşam saatlerinden itibaren kentin her iki yakasında da yağış etkili olmaya başladı. Yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu artarken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ölçümlerine göre saat 19.25 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı.

Avrupa ve Anadolu yakalarında D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nun her iki tarafında sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Trafik bazı noktalarda ise durma noktasına geldi.

Avrupa yakasında Topkapı, Zeytinburnu, Bakırköy güzergahındaki yoğunluk nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Anadolu yakasında da Acıbadem, Göztepe, Kozyatağı, Bostancı, Maltepe ve Ataşehir'de yaşanan yoğunluk Samandıra gişelerine kadar devam etti.

Öte yandan Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, TF1 Maçka-Taşkışla teleferik hattının hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatıldığı bildirildi.