İstanbul'da yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

İstanbul'da akşam saatlerinde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu arttı.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Edirne istikametinde Çağlayan'dan başlayan yoğunluk Avcılar'a kadar devam ediyor.

Özellikle kara yoluna katılım noktalarında yoğunluğun arttığı görüldü. D-100 kara yolu Ankara istikametinde ise Şirinevler'den başlayan trafik yoğunluğu Zincirlikuyu'ya kadar devam ediyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçişlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Trafik yoğunluğun yer yer etkili olan sağanakla arttığı gözlenirken, özellikle D-100 kara yolu Kartal- Maltepe ile Bostancı-Göztepe kavşakları arasında, TEM Otoyolu Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında trafik durma noktasına geldi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu-Avrupa yönündeki yoğunluk, TEM Ümraniye sapağına kadar etkili oluyor.

İBB Cep Trafik uygulamasına göre, saat 18.20 itibarıyla yoğunluk yüzde 81 olarak ölçüldü.