İstanbul'da yağışlar azaldı ama su sıkıntısı olmayacak - Son Dakika

Marmara Bölgesi'nde ocaktaki yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 25, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 azalsa da barajlardaki doluluk yüzde 80'in üzerine çıktığı için İstanbul'un su sıkıntısı yaşamayacağı öngörülüyor.

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Marmara Bölgesi'nde ocaktaki yağış ortalaması uzun yıllar 76,9 milimetre olarak ölçüldü. Bölgeye geçen yıl ocakta 160 milimetre, bu yıl ise aynı ayda 57,4 milimetre yağış düştü.

Bölgede ocaktaki yağışların, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 25, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 azaldığı tespit edildi. Geçen ay normale göre yağışlardaki en büyük düşüş yüzde 64 ile Edirne'de yaşandı.

Ayrıca Marmara Bölgesi'nde, ocakta 2021-2022 su yılı 4 aylık kümülatif yağışları, normaline göre yüzde 4 azalırken geçen yılın aynı dönemine göre normal seviyesinde seyretti.

"Barajlar dolu olsa da suyun tasarrufu önemlidir"

İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde geçen ay yağışların normaline göre arttığını, geçen yılın aynı dönemine göre ise azaldığını söyledi.

Marmara Bölgesi'nde de yağışların uzun yıllar ortalamasına ve geçen yılın aynı dönemine göre azaldığını belirten Özdemir, "Bu durum kuraklığın hızla devam eden büyük bir afet tehlikesi riski olduğuna işarettir. Yani kuraklık riski devam etmektedir." dedi.

Özdemir, küresel ısınmanın etkisinin her geçen gün kendini daha çok hissettirdiğini vurgulayarak, artan dünya nüfusuyla enerji ihtiyacının da arttığını, enerjinin de büyük oranda fosil yakıtlardan karşılandığını dile getirdi.

Küresel ekonomiye her alanda zarar vermeye başlayan fosil yakıtlardan hızla aşamalı olarak vazgeçilmesi gerektiğini belirten Özdemir, sözlerini şöyle tamamlandı:

"Türkiye genelinde yağışlar artsa da Marmara Bölgesi'nde azalmıştır. Yağışlar azalsa da barajlarda doluluk yüzde 80'in üzerine çıkmıştır. Bu güzel bir gelişmedir. Bu yaz su sıkıntı riskimiz olmayacaktır. Barajlar dolu olsa da suyun tasarrufu önemlidir ve dikkatli olunmalıdır. Su kaynaklarımızı azami bir şekilde korumalıyız."