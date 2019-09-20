İstanbul'da yağışlı hava beraberinde kazaları getirdi
1 saat önce
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur ile birlikte bir çok noktada trafik kazası meydana geldi.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:56 Kaynak: DHA
'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur ile birlikte bir çok noktada trafik kazası meydana geldi. TEM Otoyolu Tekstilkent
yan yolda sebze yüklü bir kamyonetin sürücüsü kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti, ardından kamyonet yola devrildi. Ekiplerin kazaya müdahalesi sırasında da kaza noktasına yaklaşık 100 metre gerisinde bir kaza daha meydana geldi. Bir yolcu otobüsüyle taksinin karıştığı kazada yaralanan olmadı. Bir başka kazada Esenyurt
Bahşeşehir yan yolda meydana geldi. Seyir halindeki bir kamyon kayganlaşan yolda devrildi. Sürücü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Meydana gelen kazalar trafikte yoğunluğuna neden olurken, kaza yapan araçlar ekiplerin çalışmalarıyla kaldırıldı.
Görüntü dökümü:
---------------
-Devrilen sebze yüklü kamyonetten görüntü
-Ekiplerden ve trafikten görüntü
-Kaza yapan otobüs ve taksi
-Devrilen kamyonun cep telefonu görüntüsü
- İstanbul
Parkta spor yapan 15 arkadaş, çevreye verdikleri rahatsızlık nedeniyle karakolluk oldu Son Dakika: İstanbul Valiliği'nden açıklama: Pendik'teki yangında terör şüphesi Erdoğan önümüzdeki günlerde İBB Başkanı İmamoğlu ile vakıfları görüşecek Trenin altında kalan şahıs öldü