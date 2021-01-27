İstanbul'da yağışlı hava etkili oluyor - Son Dakika

İstanbul'da etkili olan yağışlı hava, trafikte yoğunluğa neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bölge genelinin gün boyu çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, İstanbul'un batı kesimleri ile akşam il genelinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen İstanbul'da gece saatlerinden itibaren yağmur etkisini gösterecek.

Anadolu Yakasında Maltepe'nin yüksek kesimleri Gülsuyu ve Başıbüyük ile Kartal Aydos Ormanı civarında hava sıcaklıklarının 3 dereceye kadar düşmesiyle zaman zaman karla karışık yağmur etkili oluyor.

Silivri'nin de yüksek kesimlerinde kar yağışı, kent merkezinde ise karla karışık yağmur görülüyor.

Yağmur nedeniyle araçlarında seyir halinde olan sürücüler, zaman zaman zor anlar yaşarken kentteki trafik yoğunluğu İBB'nin CebTrafik uygulamasına göre saat 10.20 itibarıyla yüzde 63 olarak kaydedildi.