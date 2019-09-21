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İstanbul'da yağışlı hava kazaları da beraberinde getirdi

13 dakika önce

İstanbul'da yağışlı hava kazaları da beraberinde getirdiİSTANBUL - İstanbul'da etkili olan yağmur trafik kazalarını da beraberinde getirdi.

İstanbul'da yağışlı hava kazaları da beraberinde getirdi

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan yağmur trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Sarıyer'de kayganlaşan yolda bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üç aracın karıştığı trafik kazası meydana gelirken, Beşiktaş'ta da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir başka sürücünün kullandığı otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ardından İstanbul'da etkili olan yağmur yağışı trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Sarıyer Hacıosman Caddesi alt geçidinde kayganlaşan yolda bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üç aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş Etiler Ulusyolu Caddesinde ise direksiyon hakimiyetini kaybeden bir başka sürücünün kullandığı otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü takla atana arabadan burnu bile kanamadan çıktı. Yaralılar ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İstanbul'da yağışlı hava kazaları da beraberinde getirdi

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:23 Kaynak: İHA
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