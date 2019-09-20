Son Dakika Haberleri: İstanbul'da yağışlı hava trafiği felç etti
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İstanbul'da yağışlı hava trafiği felç etti

1 saat önce

İstanbul'da yağışlı hava trafiği felç etti Trafik verileri yüzde 78'lere yükseldiİSTANBUL - İstanbul'da yağışın da etkisiyle E-5'te akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da yağışlı hava trafiği felç etti

Trafik verileri yüzde 78'lere yükseldi

İSTANBUL - İstanbul'da yağışın da etkisiyle E-5'te akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yoğunluğu yüzde 78'lere ulaştı.

İstanbul'da gün içerisinde etkili olan yağışlı havanın etkisiyle E-5 karayolu ile yan yollarda trafik durma noktasına geldi. Mesainin bitmesiyle birlikte evlerine gitmek isteyen vatandaşlar dakikalarca trafikte bekledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yoğunluğu yüzde 78 verilerine ulaştı.

İstanbul'da yağışlı hava trafiği felç etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Genel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:36 Kaynak: İHA
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