İstanbul'da yağışlı hava trafiği felç etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da yağışlı hava trafiği felç etti - Son Dakika

İstanbul'da yağışlı hava trafiği felç etti

6 saat önce

İstanbul'da yağışın da etkisiyle E-5'te akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da yağışlı hava trafiği felç etti, System.String[]

İstanbul'da yağışın da etkisiyle E-5'te akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi haritasında trafik yoğunluğu yüzde 80'lere ulaştı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da gün içerisinde etkisini gösteren yağışlı hava nedeniyle E-5 karayolu ile yan yollarda trafik durma noktasına geldi. Mesainin bitmesiyle birlikte evlerine gitmek isteyen vatandaşlar dakikalarca trafikte bekledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yoğunluğu yüzde 80 seviyelerine ulaştı. - İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 07:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

94 yaşındaki şahsın gündüz eve gelen bakıcısı korkunç manzarayla karşılaştı! Hemen polisi aradı
Ankara'daki kar yağışından sonra gözler İstanbul'a çevrildi! 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusu en çok aratılan cümleler içerisinde İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu ABD Bağdat Büyükelçiliği karşısına Süleymani'nin posteri asıldı

Son Dakika Haberleri
01:38 Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
01:31 Cinnet getiren güvenlik korucusu silah arkadaşını öldürdü - Son Dakika
01:30 Cinnet getiren korucusu silah arkadaşını öldürdü - Son Dakika
01:20 Kar nedeniyle köyde mahsur kalan kalp hastası 6 saatte hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
01:18 Eskipazar ilçesinde eğitim ve öğretime kar engeli - Son Dakika
00:44 İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu - Son Dakika
00:06 ABD Bağdat Büyükelçiliği karşısına Süleymani'nin posteri asıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 01:44:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da yağışlı hava trafiği felç etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]