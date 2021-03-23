İstanbul'da yağışlı hava trafiği felç etti - Son Dakika

İstanbul'da yağışlı havayla birlikte ara ara etkili olan dolu yağışı megakentte trafiği durma noktasına getirdi. İBB verilerine göre yoğunluk yüzde 76 seviyelerine ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Yağışlı havayla birlikte mesai saatinin bitimi megakentte trafiği adeta durma noktasına getirirken, yoğunluk nedeniyle bazı bölgelerde uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre yoğunluk yüzde 76 seviyelerine ulaştı. Öte yandan, aniden bastıran yağışlı havaya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar toplu taşıma araçlarının duraklarına akın etti. - İSTANBUL