Son Dakika Haberleri: İstanbul'da yağışlı hava yerini güneşe bıraktı
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İstanbul'da yağışlı hava yerini güneşe bıraktı

6 saat önce

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağışlı hava yerini güneşli havaya bıraktı.

İstanbul'da yağışlı hava yerini güneşe bıraktı, System.String[]

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağışlı hava yerini güneşli havaya bıraktı. Havanın açmasını fırsat bilen vatandaşlar, İstanbul'un önemli meydanlarında güneşli havanın tadını çıkarttı.


İstanbul genelinde sabah saatlerinde etkili olan yağışlı hava, öğlen saatlerinde yerini güneşli havaya bıraktı. Yılın son güneşli havalarının tadını çıkartmak isteyen İstanbullular ise, İstanbul'un önemli meydanlarına akın etti. Beşiktaş İskele Meydanı ve Ortaköy Meydanı gibi önemli noktalara akın eden birçok yerli ve yabancı vatandaş, güneşli havanın tadını çıkarttı. Bazı öğrenci grupları ise bol bol fotoğraf çekinerek, anın tadını çıkarttı. - İSTANBUL

İstanbul, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:28 Kaynak: İHA
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