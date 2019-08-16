İstanbul'da yağmur
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İSTANBUL'da bazı ilçelerde yağmur etkili oluyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:20 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da bazı ilçelerde yağmur etkili oluyor. Kadıköy
'de aniden bastıran sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Yağmurdan korunmaya çalışanlar ilginç görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar çanta ve şemsiyelerle ıslanmamaya çalıştı. Bazıları ise koşarak saçaklara sığındı. Kentte yağış aralıklarla etkisini göstermeye devam ediyor.
- İstanbul
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