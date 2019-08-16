İSTANBUL'DA YAĞMUR
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Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALAMÇAYIR-İSTANBUL-DHAİstanbul'da bazı ilçelerde yağmur etkili oluyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:14 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALAMÇAYIR-İSTANBUL-DHA İstanbul
'da bazı ilçelerde yağmur etkili oluyor. Kadıköy
'de aniden bastıran sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Yağmurdan korunmaya çalışanlar ilginç görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar çanta ve şemsiyelerle ıslanmamaya çalıştı. Bazıları ise koşarak saçaklara sığındı.
Kentte yağış aralıklarla etkisini göstermeye devam ediyor.
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