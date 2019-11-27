İstanbul'da yağmur
6 saat önce
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde yağmur etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:05 Kaynak: İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde yağmur etkili oldu. Gece saat 04.00 sıralarında şiddetini artıran yağmur, İstanbul genelinde etkili oldu. Yağan yağmurda sürücüler zor anlar yaşadı. Yağmur beraberinde şiddetli rüzgarı da getirdi. Meteorolojinin tahminlerine göre yağış, gün boyunca İstanbul'da etkili olacak.
(İHA)
Erdoğan'ın, "İstanbul susuzluğa yürüyor" sözlerine İBB'den yanıt: Bazıları üzülecek ama barajlardaki doluluk oranı artmakta Ekrem İmamoğlu, "İSMEK'ler kapatılıyor" iddiasına cevap verdi: Daha fazla hizmet eden bir kuruma dönüştüreceğiz İmamoğlu, Erdoğan'ın "Borç yiğidin kamçısıdır, bu krediyi bulmak sizin işiniz" sözlerine yanıt verdi İmamoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı'na 'Horon' teklifi: Benden iyi oynayan siyasi yok