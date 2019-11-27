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İstanbul'da yağmur

6 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde yağmur etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde yağmur etkili oldu. Gece saat 04.00 sıralarında şiddetini artıran yağmur, İstanbul genelinde etkili oldu. Yağan yağmurda sürücüler zor anlar yaşadı. Yağmur beraberinde şiddetli rüzgarı da getirdi. Meteorolojinin tahminlerine göre yağış, gün boyunca İstanbul'da etkili olacak.

(İHA)

İstanbul'da yağmur

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:05 Kaynak: İHA
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