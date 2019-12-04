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İstanbul'da yağmur

6 saat önce

İstanbul genelinde gece boyunca etkili olan yağmur sabah saatlerinde de devam etti.

İstanbul genelinde gece boyunca etkili olan yağmur sabah saatlerinde de devam etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son verilerine göre İstanbul genelinde etkili olan yağmurun gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

(İHA)

İstanbul'da yağmur

İstanbul, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:15 Kaynak: İHA
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