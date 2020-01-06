İstanbul'da yağmur - Son Dakika
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İstanbul'da yağmur

6 saat önce

Meteorolojinin İstanbul için tahmin ettiği yağmur yağışı gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.

Meteorolojinin İstanbul için tahmin ettiği yağmur yağışı gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar yağmur nedeniyle zor anlar yaşarken, trafik de durma noktasına geldi. Soğuk ve yağışlı hava Türkiye'nin dört bit yanında etkili olmaya devam ediyor. Özellikle Anadolu'da kendini kar şeklinde gösteren yağışlı hava İstanbul'da yağmur şeklinde etkisini gösteriyor. Meteorolojinin pazar günü İstanbul için yaptığı yağmur uyarısının ardından gece saatlerinde etkili olan yağmur şehir genelinde kendini göstermeye başladı. Yağmur yağışından dolayı caddeler ve yol kenarlarında su birikintileri oluştu. Belediyelere bağlı fen işleri ekipleri de yağmurun sebebiyet vereceği su baskınlarına karşı merkezi noktalarda hazır olarak beklemeye devam ediyor. Kent genelinde etkili olan yağışlı havanın ilerleyen saatlerde de etkili olacağı öğrenildi. Yetkililer ise vatandaşlara su baskını gibi olaylara karşı dikkatli olmaları gerektiğin duyurdu.

(İHA)

İstanbul'da yağmur

İstanbul, Türkiye, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:05 Kaynak: İHA
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