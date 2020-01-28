İSTANBUL'DA YAĞMUR - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA YAĞMUR - Son Dakika

İSTANBUL'DA YAĞMUR

6 saat önce

Cemal YURTTAŞ -Çağrı ÇALIŞKAN İSTANBUL DHAİstanbul'da sabah saatlerinden itibaren ara ara yağmur etkili oluyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR, System.String[]

Cemal YURTTAŞ -Çağrı ÇALIŞKAN İSTANBUL DHA

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren ara ara yağmur etkili oluyor. İşe gitmek için evlerinden çıkanlar yağmurla karşılaşırken, Taksim Meydanı'nda ise çoğu kişi yağmura hazırlıksız yakalandı. Şemsiyelerini açanlar da rüzgarın azizliğine uğradı. Rüzgar nedeniyle şemsiyeler ters döndü. Yağış Kartal'da da ara ara etkili oldu.

Görüntü Dökümü:

-----------

Taksim Meydanı'ndan görüntü

Şemsiyesi olanların şemsiyelerini açarak yürümesi

Uçuşan şemsiyeler

Kartal'dan yağmur görüntüsü

Şemsiyeleri ile yürüyenler

Genel ve detaylar


Şemsi Tebrizi, İstanbul, Sabah, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda yakalanan kuş kaçakçısına 95 bin lira ceza kesildi!
İstanbul'da korkunç kaza! Başıboş at, aracın ön camından içeri girdi Ablasını tehdit ettiği öne sürülen kadına 'yaşam tarzına müdahale' davası İBB, deprem bütçesini 2,5 kat artırarak 341 milyon TL'ye yükseltti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 16:58:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL'DA YAĞMUR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]