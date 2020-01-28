İstanbul'da yağmur - Son Dakika

İstanbul'da yağmur
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Cemal YURTTAŞ -Çağrı ÇALIŞKAN İSTANBUL DHAİstanbul'da sabah saatlerinden itibaren ara ara yağmur etkili oluyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:12 Kaynak: DHA
Cemal YURTTAŞ -Çağrı ÇALIŞKAN İSTANBUL DHA
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren ara ara yağmur etkili oluyor. İşe gitmek için evlerinden çıkanlar yağmurla karşılaşırken, Taksim Meydanı'nda ise çoğu kişi yağmura hazırlıksız yakalandı. Şemsiyelerini açanlar da rüzgarın azizliğine uğradı. Rüzgar nedeniyle şemsiyeler ters döndü. Yağış Kartal'da da ara ara etkili oldu.
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