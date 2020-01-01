İstanbul'da yağmur aralıklarla devam edecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da yağmur aralıklarla devam edecek - Son Dakika

İstanbul'da yağmur aralıklarla devam edecek

6 saat önce

Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'un aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da yağmur aralıklarla devam edecek, System.String[]

Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'un aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında olacağı bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

İstanbul ve doğusunun aralıklı yağmurlu geçeceği bölgede yağışların Kocaeli ve Sakarya'nın yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor.

Vatandaşların, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

Marmara Bölgesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 09:50 Kaynak: AA
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