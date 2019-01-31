Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Yağmur Başladı

İstanbul'da Yağmur Başladı

56 dakika önce

İstanbul'da yağmur başladı Uyarının ardından mesai çıkışında kentte yağmur başladıİSTANBUL - İstanbul için günler öncesinden uyarı yapılan yağmur Anadolu yakasında başladı.

İstanbul'da yağmur başladı
Uyarının ardından mesai çıkışında kentte yağmur başladı

İSTANBUL - İstanbul için günler öncesinden uyarı yapılan yağmur Anadolu yakasında başladı. E-5 karayolu trafiğinde araç yoğunluğu oluşurken, bazı vatandaşların yağmur yağışına karşı önceden tedbir aldıkları görüldü.
İstanbul'un Anadolu yakasında beklenen yağmur yağışı başladı. Yağış nedeniyle özellikle E-5 karayolunda yoğun araç trafiği oluştu. Vatandaşların bazılarının yağmura hazırlıksız yakalandığı görülürken, hava tahminlerini takip edenlerin tedbirli oldukları görüldü.
Yağışın gece ve yarın sabah saatlerinde etkili olması bekleniyor. Yetkililer vatandaşları sağanak yağış nedeniyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:04 Kaynak: İHA

İstanbul, Yerel
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