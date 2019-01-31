İstanbul'da Yağmur Başladı
56 dakika önce
İstanbul'da yağmur başladı Uyarının ardından mesai çıkışında kentte yağmur başladıİSTANBUL - İstanbul için günler öncesinden uyarı yapılan yağmur Anadolu yakasında başladı.
İstanbul
'da yağmur başladı
Uyarının ardından mesai çıkışında kentte yağmur başladı
İSTANBUL - İstanbul için günler öncesinden uyarı yapılan yağmur Anadolu yakasında başladı. E-5 karayolu trafiğinde araç yoğunluğu oluşurken, bazı vatandaşların yağmur yağışına karşı önceden tedbir aldıkları görüldü.
İstanbul'un Anadolu yakasında beklenen yağmur yağışı başladı. Yağış nedeniyle özellikle E-5 karayolunda yoğun araç trafiği oluştu. Vatandaşların bazılarının yağmura hazırlıksız yakalandığı görülürken, hava tahminlerini takip edenlerin tedbirli oldukları görüldü.
Yağışın gece ve yarın sabah saatlerinde etkili olması bekleniyor. Yetkililer vatandaşları sağanak yağış nedeniyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:04 Kaynak: İHA
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