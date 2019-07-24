İstanbul'da yağmur başladı
1 saat önce
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da yağış başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:50 Kaynak: İHA
'nün uyarılarının ardından İstanbul
'da yağış başladı. Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken bir vatandaşın kafasına poşet geçirip gezmesi ilginç görüntülere neden oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da yağış başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ellerinde bulunan eşyalarla yağmurdan korunmaya çalışırken bir vatandaş ise kafasına geçirdiği poşetle korunmaya çalıştı. Yol kenarında bulunan vatandaşlar ise ağaç ve köprü altlarına sığınmaya çalıştı. Öte yandan yağmur trafikte de yoğunluk yaşanmasına neden oldu.
(İHA)
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