İstanbul'da yağmur başladı
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İstanbul'da yağmur başladı Vatandaşlar kafasına poşet geçirerek yağmurdan korunmaya çalıştıİSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da yağış başladı.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:44 Kaynak: İHA
'da yağmur başladı
Vatandaşlar kafasına poşet geçirerek yağmurdan korunmaya çalıştı
İSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nün uyarılarının ardından İstanbul'da yağış başladı.Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaş çareyi kafasına poşet geçirmekte buldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da yağış başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ellerinde bulunan eşyalarla yağmurdan korunmaya çalışırken bir vatandaş ise kafasına geçirdiği poşetle korunmaya çalıştı. Yol kenarında bulunan vatandaşlar ise ağaç ve köprü altlarına sığınmaya çalıştı. Öte yandan yağmur trafikte de yoğunluk yaşanmasına neden oldu.
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