Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Yağmur Başladı 2 (Taksim)

İstanbul'da Yağmur Başladı 2 (Taksim)

46 dakika önce

Taksim'de şemsiyeler ters döndü Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - Zeki GÜNAL - İstanbul DHAMeteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'da yağmur başladı.

İstanbul'da Yağmur Başladı 2 (Taksim), System.String[]
Taksim'de şemsiyeler ters döndü

 

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - Zeki GÜNAL - İstanbul DHA

Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'da yağmur başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğle saatlerinde başlayacak yağmurun yarın akşam saatlerine kadar süreceğini açıklamıştı. Yağmur öğle saatlerinde başladı. Yer yer kuvvetli yağan yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmur nedeniyle trafikte aksamalar da yaşandı. Taksim Meydanı'nda rüzgarın da etkisiyle şemsiyeler ters döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:44 Kaynak: DHA

Şemsi Tebrizi, İstanbul, Taksim, Güncel
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