İstanbul'da yağmur yağışı başladı - Son Dakika

Meteoroloji'nin gök gürültülü sağanak yağış tahmininin ardından İstanbul Avrupa Yakası'nda yağış başladı.
Meteoroloji'nin gök gürültülü sağanak yağış tahmininin ardından İstanbul Avrupa Yakası'nda yağış başladı. Çatalca'da bulutların yağmur bıraktığı anlar time lapse (hızlandırılmış video) ile görüntülendi.
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminine göre İstanbul'da bugün 24.00'a kadar gök gürültülü sağanak yağışın sürmesi bekleniyor.
(Selim Bayraktar - Batuhan Toprak/ İHA)
Kaynak: İHA
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