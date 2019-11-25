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İstanbul'da yağmur bekleniyor

6 saat önce

İSTANBUL'da akşam saatlerinde yağmur bekleniyor.

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İSTANBUL'da akşam saatlerinde yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, İstanbul'da bugün akşam saatlerinden itibaren yağmur bekleniyor.  Hafta boyunca yağışların ve parçalı bulutlu bir havanın beklendiği İstanbul'da sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:45 Kaynak: DHA
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