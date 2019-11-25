İSTANBUL'DA YAĞMUR BEKLENİYOR

İSTANBUL'da akşam saatlerinde yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, İstanbul'da bugün akşam saatlerinden itibaren yağmur bekleniyor. Hafta boyunca yağışların ve parçalı bulutlu bir havanın beklendiği İstanbul'da sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.