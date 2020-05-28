İstanbul'da yağmur bulutları eşsiz manzaralar oluşturdu - Son Dakika

İstanbul'da yağmur bulutları eşsiz manzaralar oluşturdu

Yağmur bulutları İstanbul semalarında

İSTANBUL - Kentte dün etkisini gösteren kuvvetli yağışın ardından İstanbul semalarında öğle saatlerinde yağmur bulutları eşsiz görüntüler oluşturdu. Kartpostallık görüntü havadan görüntülendi.

İstanbul'da dün etkisini gösteren kuvvetli yağışın ardından kentte öğle saatlerinde yağmur bulutları göründü. İstanbul semalarında kendini gösteren yağmur bulutları eşsiz görüntü oluşturdu. Havadan çekilen görüntülerde kentin belli noktalarında kara bulutlar oluştuğu görülürken kimi noktalarında da güneş açması kartpostallık görüntüler oluşturdu.