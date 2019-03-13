Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Yağmur Devam Ediyor

İstanbul'da Yağmur Devam Ediyor

25 dakika önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ /İstanbul DHAMeteorolojinin uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde İstanbul'da etkisini gösteren yağmur devam ediyor.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA

Meteorolojinin uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde İstanbul'da etkisini gösteren yağmur devam ediyor. İstanbul genelinde etkili olan yağmura hazırlıksız yakalananlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:41 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polonya'da Öldürülen Üniversite Öğrencisi Furkan'ın Arkadaşı Konuştu: Hak Etmediği Şekilde Öldü Siirtli Kadından İmamoğlu'na, 'Sen Kaliteli Adamsın Git Eniştemin Yanında Dur'

Real Madrid, Eden Hazard İçin Harekete Geçti Akşener'den Gümüşhane'ye Sürpriz Ziyaret
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 05:06:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Yağmur Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]