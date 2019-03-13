İstanbul'da Yağmur Devam Ediyor
25 dakika önce
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ /İstanbul DHAMeteorolojinin uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde İstanbul'da etkisini gösteren yağmur devam ediyor.
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ/ İstanbul
DHA
Meteorolojinin uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde İstanbul'da etkisini gösteren yağmur devam ediyor. İstanbul genelinde etkili olan yağmura hazırlıksız yakalananlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:41 Kaynak: DHA
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