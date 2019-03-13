İstanbul'da Yağmur Devam Ediyor

İSTANBUL'da meteorolojinin uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde etkisini gösteren yağmur devam ediyor.

İSTANBUL'da meteorolojinin uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde etkisini gösteren yağmur devam ediyor. İstanbul genelinde etkili olan yağmura hazırlıksız yakalananlar ise ıslanmaktan kurtulamadı. - İstanbul

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