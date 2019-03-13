Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Yağmur Devam Ediyor

İstanbul'da Yağmur Devam Ediyor

27 dakika önce

İSTANBUL'da meteorolojinin uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde etkisini gösteren yağmur devam ediyor.

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İSTANBUL'da meteorolojinin uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde etkisini gösteren yağmur devam ediyor. İstanbul genelinde etkili olan yağmura hazırlıksız yakalananlar ise ıslanmaktan kurtulamadı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:20 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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