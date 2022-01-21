Kar yağışı öncesi Balıkesir'de yağmur etkili oldu - Son Dakika

Kar yağışı öncesi Balıkesir'de yağmur etkili oldu

BALIKESİR - Balıkesir'de beklenen kar yağışı öncesi yağmur etkili oldu. Şehirde etkili olan yağmur trafikte ara ara aksamalar yaşandı. Balıkesir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü kar yağışı uyarıları verirken öncesinde de yağmur yağacağını tahmininde bulundu. Bir anda etkisi gösteren yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmurdan kaçanlar ıslanmamak için toplu taşıma istasyonlarına, dükkan pervazlarına ve bankalara sığındı. Balıkesir'de gece saatlerine doğru beklenen kar yağışı öncesinde şiddetli yağmur da etkili oldu. Balıkesir'de etkili olan yağış ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bırakması bekleniyor.